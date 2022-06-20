Замначальника полиции Магнитогорска отправили в СИЗО по делу о взятке

Мурат Ахметов отстранен от служебных обязанностей

Ленинский районный суд Магнитогорска отправил в СИЗО заместителя начальника УМВД города Мурата Ахметова. Об этом сегодня, 20 июня, Первому областному информагентству сообщили в суде.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 17 августа», — уточнил консультант суда.

По данным следствия, подозреваемый в 2014 году и в период с 2019 по 2021 годы получил деньги от заинтересованного лица за совершение незаконных действий по непривлечению местного жителя к уголовной ответственности за совершение преступления. Уголовное дело расследуют по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»)

Ахметова отстранили от службы на время следствия. В случае подтверждения вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В ГУ МВД РФ по Челябинской области сообщили, что по факту происшествия проводится служебная проверка.