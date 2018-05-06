/ Упавшее дерево придавило два автомобиля в Челябинске. Видео

Легковушки получили повреждения.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Челябинцы продолжают сообщать о последствиях урагана, обрушившегося на город. От разбушевавшейся стихии пострадали сразу два автовладельца. На легковушки рухнуло дерево, которое свалило ветром. Инцидент произошел в Металлургическом районе 4 мая.

В 13 00 по улице 60 лет Октября, 12 дерево из-за сильного ветра обрушилось на две машины. Пострадавших нет. — сообщили сайту «Первый областной» очевидцы.

На место прибыли сотрудники полиции, а также сотрудники коммунальных служб. Через несколько часов упавшее дерево убрали, а также спилили еще одно, расположенное неподалеку.

По предварительным данным, обошлось без жертв. По данному факту проводится проверка, подробности и обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что упавший из-за ветра рекламный щит едва не задавил женщину с ребенком, а рухнувшая металлическая конструкция раздавила иномарку.