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Упавшее дерево придавило два автомобиля в Челябинске. Видео

Легковушки получили повреждения.
сегодня в 12:57
  |  Происшествия

Челябинцы продолжают сообщать о последствиях урагана, обрушившегося на город. От разбушевавшейся стихии пострадали сразу два автовладельца. На легковушки рухнуло дерево, которое свалило ветром. Инцидент произошел в Металлургическом районе 4 мая.

В 13 00 по улице 60 лет Октября, 12 дерево из-за сильного ветра обрушилось на две машины. Пострадавших нет. — сообщили сайту «Первый областной» очевидцы.

На место прибыли сотрудники полиции, а также сотрудники коммунальных служб. Через несколько часов упавшее дерево убрали, а также спилили еще одно, расположенное неподалеку.

По предварительным данным, обошлось без жертв. По данному факту проводится проверка, подробности и обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что упавший из-за ветра рекламный щит едва не задавил женщину с ребенком, а рухнувшая металлическая конструкция раздавила иномарку.

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