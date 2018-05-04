/ Последствия урагана в Челябинске попали на фото

Штормовой ветер продолжает бушевать в южноуральской столице.

Порывы ветра в Челябинске и области ломают деревья, роняют рекламные щиты и металлические конструкции, срывают растяжки. По информации местных жителей, стихия добралась до всех районов Челябинска, а также — до близлежащих поселков.

Большой рекламный щит рухнул на перекрестке улицы Героев Танкограда и тракта Северный луч. Он был установлен на двух опорах, однако все равно не выдержал сильного ветра. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Конструкция упала прямо на проезжую часть, жертв чудом удалось избежать.

Также ветер сорвал рекламную растяжку, которая была закреплена над проспектом Ленина, рядом с Челябинским тракторным заводом. В комментариях местные жители уже назвали свисающее полотно «чуриловскими воротами».

Штора с окна слетела. — выдвигают свои версии челябинцы.

Дети уже успели облюбовать упавшую березу, которую подкосило от урагана в поселке Рощино. Дерево переломилось ближе к корню и оказалось на площадке. Прогулки по корягам устроили местные подростки. Очевидцы предположили, что это может быть травмоопасно.

Погода нынче ветреная. Во дворе ул. Ленина, 2 упало дерево! — пишет автор поста.

Ранее сообщалось, что упавшая металлическая конструкция повредила легковой автомобиль «Мазда». В пресс-центре МЧС уточнили, что обращений по данному факту не зафиксировано. Добавим, по данным челябинского гидрометцентра, сильный ветер сохранится в регионе в ближайшие три дня. В Челябинске ожидаются порывы до 16 метров в секунду.