/ Сухое дерево рухнуло на стоянку с иномарками рядом с «Алым полем». Видео

Пострадавшие автовладельцы вызвали полицию.

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В центре Челябинска сухое дерево упало на две иномарки, припаркованные рядом с торговым центром «Алое поле». Ствол с ветками повредил крыши автомобилей и лобовое стекло. Очевидец сообщает, что в тот момент дул сильный ветер.

Сестра услышала, что сработала сигнализация в ее машине. Вышла на улицу. На припаркованные автомобили упало дерево, сухостой. — прокомментировал сайту «Первый областной» очевидец Алексей с места происшествия.

Автовладельцы, чьи машины пострадали от рухнувшего сухостоя, вызвали полицейских и страховую компанию.

Напомним, что этой весной достаточно часто синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Перевернутые остановки, теплицы, упавшие деревья, сорванные баннеры и рекламные конструкции — результат бушующей стихии.