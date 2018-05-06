/ Рекламный щит рухнул на женщину с ребенком в Челябинске. Видео

Конструкция обвалилась из-за сильного ветра.

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Рекламная растяжка, закрепленная на щите, оторвалась и резко упала на землю в Челябинске. Под удар попали женщина и ребенок. Они успели отскочить в сторону буквально в последний момент. Происшествие попало на видео камеры регистратора проезжающего мимо автомобиля. Автор ролика сообщает, что инцидент случился 4 мая. В этот день порывы ветра достигали 16 метров в секунду.

Челябинск, перекресток проспекта Победы и улице Артиллерийской. — пояснил автор видео.

По предварительной информации, обошлось без жертв. Жизни и здоровью женщины и ребенка ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что из-за порывов ветра в Челябинске сломались деревья, металлические конструкции падали на автомобили, а рекламные щиты рушились посреди дороги.