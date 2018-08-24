/ Жители Теплотеха просят коммунальщиков вырубить трухлявые деревья на детской площадке

Стволы не выдерживают собственной тяжести.

Жители Калининского района Челябинска требуют, чтобы управляющая компания взялась за работу. Здесь, во дворах по улице Болейко, падают деревья прямо с корнем. Уже несколько случаев произошло за 2 года в районе Теплотехнического университета.

В 2016 году я обращалась после падения дерева на детскую площадку в районную администрацию, оттуда мне прислали письмо, в котором говорится, что они не имеют к этому отношения. Там перенаправили в ДЕЗ Калининского района. Оттуда последовал ответ о том, что уведомление перенаправлено в другие службы. Когда на площадке упало очередное дерево, меня это очень возмутило. — рассказала сайту «Первый областной» местная жительница Ирина Опарина.

Стволы деревьев не выдерживают собственной тяжести. По статистике жителей, здесь рухнуло уже около 10 деревьев.

Переписку в управляющей компанией мы ведем уже 2 года. Все это время пробиваем этот вопрос, чтобы приняли какие-то меры. Меня поражает, что мы платим ДЕЗу деньги, а они не учитывают наши интересы. — поддерживает другой житель.

В самой управляющей компании общаться с жителями и журналистами напрямую отказываются, ссылаясь на занятость во время рабочего дня.

От жильцов было обращение, мы его рассмотрели, направили запрос. — заявил технический директор ДЕЗ Калининского района Михаил Галкин.

Сейчас над детской площадкой нависают еще два дерева. Они могут упасть в любой момент. Местные жители стараются не гулять там со своими детьми. А вот прохожие могут и не заметить опасность. Сейчас взволнованные челябинцы ждут реакции руководства управляющей компании.