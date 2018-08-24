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/ Жители Теплотеха просят коммунальщиков вырубить трухлявые деревья на детской площадке

Жители Теплотеха просят коммунальщиков вырубить трухлявые деревья на детской площадке

Стволы не выдерживают собственной тяжести.
сегодня в 13:59
  |  Общество

Жители Калининского района Челябинска требуют, чтобы управляющая компания взялась за работу. Здесь, во дворах по улице Болейко, падают деревья прямо с корнем. Уже несколько случаев произошло за 2 года в районе Теплотехнического университета.

В 2016 году я обращалась после падения дерева на детскую площадку в районную администрацию, оттуда мне прислали письмо, в котором говорится, что они не имеют к этому отношения. Там перенаправили в ДЕЗ Калининского района. Оттуда последовал ответ о том, что уведомление перенаправлено в другие службы. Когда на площадке упало очередное дерево, меня это очень возмутило. — рассказала сайту «Первый областной» местная жительница Ирина Опарина.

Стволы деревьев не выдерживают собственной тяжести. По статистике жителей, здесь рухнуло уже около 10 деревьев.

Переписку в управляющей компанией мы ведем уже 2 года. Все это время пробиваем этот вопрос, чтобы приняли какие-то меры. Меня поражает, что мы платим ДЕЗу деньги, а они не учитывают наши интересы. — поддерживает другой житель.

В самой управляющей компании общаться с жителями и журналистами напрямую отказываются, ссылаясь на занятость во время рабочего дня.

От жильцов было обращение, мы его рассмотрели, направили запрос. — заявил технический директор ДЕЗ Калининского района Михаил Галкин.

Сейчас над детской площадкой нависают еще два дерева. Они могут упасть в любой момент. Местные жители стараются не гулять там со своими детьми. А вот прохожие могут и не заметить опасность. Сейчас взволнованные челябинцы ждут реакции руководства управляющей компании.

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