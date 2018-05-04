/ Очень сильный ветер с дождем и грозами пришел на Южный Урал

Непогоду прогнозируют до конца дня.

В Челябинской области бушует непогода. После дождя, продолжавшегося с вечера 3 мая до утра 4 мая, пришел сильный ветер. По данным федерального Гидрометцентра, на территории региона погода сейчас потенциально опасна. В отдельных районах возможны также затяжные дожди, грозы и туман, которые могут создать неблагоприятные условия для автомобилистов.

Гидрометеорологический научно-исследовательский центр российской федерации сообщает, что 4 мая в Челябинской области ожидается дождь, гроза, ветер 15-20 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Гидрометцентре России.

Согласно шкале Бофорта, с такой скоростью дует очень крепкий ветер, который может ломать ветки и целые деревья. Идти против такого него очень трудно.

Жителей Челябинской области предупреждают, что в такую погоду опасно оставлять детей без присмотра, особенно на улице, взрослым также рекомендуют оставаться в помещениях. Если непогода застала в городе или в открытой местности, прятаться возле деревьев или стен зданий не желательно. Опасность представляют также остановки и рекламные щиты.

Не рекомендуется разводить костры, поскольку сильный ветер поможет пламени распространиться.