/ К пожару на Меридиане привело столкновение двух машин

К счастью, никто не пострадал.

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Сайту «Первый областной» стали известны новые подробности пожара на Меридиане. Как рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД областной столицы возгорание началось из-за столкновения двух автомобилей - грузового «Урала» и «Хендай».

В Челябинске на автодороге Меридиан, поворот на гостиницу «Березка» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Урал» при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с автомобилем «Хендай». В результате ДТП транспортные средства получили повреждения, произошло возгорание. Автомобилем «Урал» управлял мужчина 1963 года рождения, автомобилем «Хендай». — женщина 1988 года рождения. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Полицейские отмечают, что в результате ДТП никто не пострадал. О первых секундах после столкновения рассказали сами водители.

Выезжал на дорогу со второстепенной дороги. Посмотрел, нет ли машин, они были в метрах 300. Начал поворачивать налево, с соседней стороны никого не было. Я выехал, у меня первая полоса свободная, слышу — удар. Машина загорелась, из машины вылезла девушка. Мы хотели ее оттащить. Дальше — больше, начался пожар. — рассказал водитель «Урала» Алексей Жеребчиков.

Как говорит женщина-водитель корейской иномарки, она ехала с разрешенной скоростью, а причиной столкновения стало то, что ее автомобиль начал скользить.

Я ехала со сторону Новосинеглазово в сторону Ж/Д вокзала. Ехала 60 — 70 километров. Он выезжает. Я вижу, что он выезжает со второстепенной, начинаю тормозить, но машина юзом пошла, ничего не срабатывает, я просто не могла затормозить. Потом я влетаю в него, в бак с соляркой, начинает гореть. Я выхожу, потом сажусь обратно в машину, пытаюсь отъехать, а она уже не едет. Я быстро взяла документы, выбежала. — рассказала женщина-водитель «Хендай».

По факту ДТП проводится административное расследование. Сотрудниками ГИБДД были организованы регулировочные действия, приняты меры к ликвидации последствий происшествия.

Видеозапись инцидента вы можете посмотреть на сайте 1obl.tv.