/ Стали известны подробности пожара с участием двух авто на Меридиане

О произошедшем ЧП «Первому областному» рассказали очевидцы.

Очевидцы крупного пожара с участием двух машин на автодороге Меридиан, неподалеку от отеля «Березка», рассказали о ЧП. Сегодня, 25 января, там случилось возгорание грузового автомобиля, что привело к пробке.

ДТП с возгоранием автомобилей, один из которых — это «Камаз» дорожной службы, произошло в районе поворота на гостиничный комплекс «Березка». Этот перекресток — очень аварийное место. — сообщил очевидец происшествия.

Сейчас движение в сторону города остановлено. Согласно сервису 2GIS, на этом участке Меридиана зафиксирован большой затор.





Тем временем очевидцы сообщают о том, что обе горящих машины уже потушены. Сейчас на месте возгорания работают пожарные. По словам местных жителей, это очень опасный участок дороги, на котором каждую неделю происходит ДТП.

Видео пожара смотрите на сайте 1obl.tv.