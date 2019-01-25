Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66 +66 75.03 +75.03
Челябинск
сейчас
 
-15 °C
завтра
 
-18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 15:11
Пробки образовались из-за снежной завесы в Челябинске
В течение дня количество баллов только увеличивается.
/ Стали известны подробности пожара с участием двух авто на Меридиане

Стали известны подробности пожара с участием двух авто на Меридиане

О произошедшем ЧП «Первому областному» рассказали очевидцы.
сегодня в 16:58
  |  Происшествия

Очевидцы крупного пожара с участием двух машин на автодороге Меридиан, неподалеку от отеля «Березка», рассказали о ЧП. Сегодня, 25 января, там случилось возгорание грузового автомобиля, что привело к пробке.

ДТП с возгоранием автомобилей, один из которых — это «Камаз» дорожной службы, произошло в районе поворота на гостиничный комплекс «Березка». Этот перекресток — очень аварийное место. — сообщил очевидец происшествия.

Сейчас движение в сторону города остановлено. Согласно сервису 2GIS, на этом участке Меридиана зафиксирован большой затор.


Тем временем очевидцы сообщают о том, что обе горящих машины уже потушены. Сейчас на месте возгорания работают пожарные. По словам местных жителей, это очень опасный участок дороги, на котором каждую неделю происходит ДТП.

Видео пожара смотрите на сайте 1obl.tv.

Происшествия
К пожару на Меридиане привело столкновение двух машин
  
сегодня в 18:23
К пожару на Меридиане привело столкновение двух машин
Происшествия
Пылающий грузовик на Меридиане запечатлели очевидцы
сегодня в 16:26
Пылающий грузовик на Меридиане запечатлели очевидцы
Происшествия
Горящая в Челябинске скорая попала на видео
сегодня в 16:16
Горящая в Челябинске скорая попала на видео
Происшествия
Крупный пожар на «ММК-Метиз» ликвидируют пожарные Магнитогорска
вчера в 12:48
Крупный пожар на «ММК-Метиз» ликвидируют пожарные Магнитогорска
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
К пожару на Меридиане привело столкновение двух машин
  
сегодня в 18:23
К пожару на Меридиане привело столкновение двух машин
Происшествия
70-летний пенсионер ушел из дома после Нового года и не вернулся
сегодня в 17:56
70-летний пенсионер ушел из дома после Нового года и не вернулся
Общество
Зачитать рэп о любимом городе приглашают южноуральцев
сегодня в 17:55
Зачитать рэп о любимом городе приглашают южноуральцев
Общество
Полноценные экскурсии сделают на основе селфи-маршрутов, придуманных южноуральцами
сегодня в 17:51
Полноценные экскурсии сделают на основе селфи-маршрутов, придуманных южноуральцами
Спорт
Челябинские дзюдоисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Башкирии
сегодня в 17:34
Челябинские дзюдоисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Башкирии
Общество
Заболеваемость туберкулезом снизилась на Южном Урале
сегодня в 17:10
Заболеваемость туберкулезом снизилась на Южном Урале
Происшествия
Стали известны подробности пожара с участием двух авто на Меридиане
сегодня в 16:58
Стали известны подробности пожара с участием двух авто на Меридиане
Происшествия
Пылающий грузовик на Меридиане запечатлели очевидцы
сегодня в 16:26
Пылающий грузовик на Меридиане запечатлели очевидцы
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6