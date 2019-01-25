/ Пылающий грузовик на Меридиане запечатлели очевидцы

Что стало причиной возгорания — выясняется.

Крупный пожар на Меридиане, неподалеку от отеля «Березка», сняли очевидцы сегодня, 25 января. По предварительным данным, горит грузовой автомобиль.

Судя по фотографиям, присланным очевидцами, на данном участке дороги произошло столкновение — «Хендай» протаранил большегруз. И пусть белая иномарка находится рядом с горящим грузовиком, сейчас непонятно, врезалась ли она до или после возгорания. Что стало причиной возникновения огня — так же неизвестно.

Из-за произошедшего ЧП в обе стороны движения образовалась огромная пробка. По сообщениям очевидцев, находящихся неподалеку от горящих автомобилей, она достигает километра.

Сотрудники МЧС на данный момент никак не прокомментировали произошедшее. По их словам, сообщение о возгорании пока не поступало.

Мы следим за развитием событий.