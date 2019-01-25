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сегодня в 15:11
Пробки образовались из-за снежной завесы в Челябинске
В течение дня количество баллов только увеличивается.
/ Пылающий грузовик на Меридиане запечатлели очевидцы

Пылающий грузовик на Меридиане запечатлели очевидцы

Что стало причиной возгорания — выясняется.
сегодня в 16:26
  |  Происшествия

Крупный пожар на Меридиане, неподалеку от отеля «Березка», сняли очевидцы сегодня, 25 января. По предварительным данным, горит грузовой автомобиль.

Судя по фотографиям, присланным очевидцами, на данном участке дороги произошло столкновение — «Хендай» протаранил большегруз. И пусть белая иномарка находится рядом с горящим грузовиком, сейчас непонятно, врезалась ли она до или после возгорания. Что стало причиной возникновения огня — так же неизвестно.

Из-за произошедшего ЧП в обе стороны движения образовалась огромная пробка. По сообщениям очевидцев, находящихся неподалеку от горящих автомобилей, она достигает километра.

Сотрудники МЧС на данный момент никак не прокомментировали произошедшее. По их словам, сообщение о возгорании пока не поступало.

Мы следим за развитием событий.

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Пылающий грузовик на Меридиане запечатлели очевидцы
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Пылающий грузовик на Меридиане запечатлели очевидцы
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