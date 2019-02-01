/ Более 700 человек эвакуировали из школы на северо-западе Челябинска

В учебном учреждении задымилась проводка.

Сегодня, 1 февраля, утром в Челябинске эвакуировали школу № 41, на улице 40-летия Победы 14А.

В учебном учреждении сайту «Первый областной» рассказали, что учащихся вывели из здания из-за задымления проводки.

Была эвакуация, пожарные приехали, проверили. Возле школы точно была одна машина. Занятий не было около 15 минут, сейчас все дети, и начальные и старшие классы учатся в обычном режиме. — рассказали сайту «Первый областной» в школе № 41.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, из школы эвакуировали 731 человека. 50 из них -сотрудники учреждения, остальные — учащиеся. По предварительной версии, случилось короткое замыкание, которое не привело к последующему горению.