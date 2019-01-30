/ Лобовое столкновение «Шевроле» и «Лады» привело к смерти одного из водителей

Еще два человека получили травмы и были госпитализированы.

Дорожно-транспортное происшествие с одним погибшим произошло на территории Верхнеуральского района вчера, 29 января, в утреннее время. В лобовом столкновении друг в друга врезались «Шевроле» и ВАЗ.

36-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Клан», в условиях ограниченной видимости, при выполнении маневра обгона, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречно двигающимся автомобилем ВАЗ-21 099 под у правлением мужчины в возрасте 65 лет. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

При этом сотрудники ГИБДД отмечают, что обгон на данном участке трассы не запрещен.

Водитель «Девяносто девятой» скончался на месте. Кроме того, в аварии пострадали два пассажира «Шевроле» — 40-летняя женщина и 34-летний мужчина. Они были госпитализированы.

На данный момент полицейские установили, что водитель «Шевроле» — житель Златоуста, а его пассажиры — из Магнитогорска и Курганской области — двигались в сторону металлургического города. Водитель ВАЗа, житель Верхнеуральского района, ехал в сторону Чебаркуля.