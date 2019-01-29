/ «Три медведя» по-новому: молодой грабитель поел и уснул прямо на месте преступления

Ущерб, причиненный новоиспеченной «Машенькой», потерпевшие оценили в 86 тысяч рублей.

В Копейске подозреваемый в краже не только обокрал дом, но и объел его, предварительно поспав на месте преступления. О поступке 24-летнего молодого человека сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщение о том, что неизвестный проник в частный дом в поселке Горняк, поступило на пульт дежурной части МВД по Копейску. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый 24-летний местный житель.

В 2018 он году освободился из мест лишения свободы. Молодой человек пояснил, что отмечал праздник с друзьями в кафе Копейска, после чего не помнит, как оказался один в поселке Горняк в частном секторе. Выбив стекло в одном из домов, он проник в помещение. Затем молодой человек уснул, а когда проснулся — поел и совершил кражу чужого имущества. В дальнейшем похищенное отвез в Челябинск и реализовал. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Потерпевшие оценили причиненный злоумышленником ущерб в 86 тысяч рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данных частей статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.