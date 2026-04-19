Жителям Челябинской области пообещали теплую, но хмурую погоду 19 апреля

Ветер станет чуть тише

Сегодня, 19 апреля, в Челябинской области будет преимущественно облачно, на севере местами могут пройти дожди. День выдастся теплым: в ряде округов столбики термометров поднимутся выше +15°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется до +17°С. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер западный, около 5 метров в секунду.

В горнозаводской зоне потеплеет до +14°С. День выдастся хмурым. Ветер юго-западный, слабый.

В Еманжелинске и Троицке температура поднимется до +16°С. Облачно. Ветер разгонится до 6 метров в секунду.

В Снежинске — те же 16°С выше нуля. Ночью возможен слабый дождь.

В Бакале сегодня 12°С и пасмурно.

В целом в регионе температура будет варьироваться от +12 до +17°С. Ветер будет западным, 4—9 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.