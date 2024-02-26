На Таганае провели выходные более 700 туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов

Двоим понадобилась помощь спасателей

В минувшие выходные национальный парк «Таганай» и национальный парк «Иремель» приняли 736 туристов, в том числе 50 детей. Познакомиться с природой Южного Урала приезжали семьями, небольшими группами по 2—3 человека и большими группами в составе 25—30 человек, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

«На Южный Урал по традиции приехали жители соседних регионов: Тюменской, Свердловской областей и Республики Башкортостан. А так как выходные растянулись на три дня, смогли приехать туристы из Самары, Санкт-Петербурга, Москвы, Тольятти, Ижевска», — отмечают в пресс-службе организации.

Некоторым туристам понадобилась помощь спасателей.

Например, 23 февраля в НП «Таганай», возвращаясь к приюту «Белый ключ», во время спуска с крутого горного склона оступилась и упала 53‑летняя жительница Тулы. Туристка серьезно травмировала руку и уже не смогла продолжить спуск самостоятельно. На снегоходе ее доставили до центральной усадьбы, туда же вызвали скорую помощь.

24 февраля в горах затемпературила 30-летняя туристка из Челябинска. Женщину также эвакуировали от Гремучего Ключа на снегоходе и передали родственникам, которые подъехали к центральной усадьбе.

До этого помощь спасателей и врачей понадобилась туристке из Тюмени. Женщина находилась в походе два дня и прошла пешком 45 километров. После этого у нее не осталось сил, чтобы спуститься в лагерь.

