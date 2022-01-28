СК возбудил уголовное дело после смерти ребенка на пожаре в Южноуральске

Двоих детей изъяли из семьи

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребенка на пожаре в Южноуральске, сообщает СУ СКР по региону.

27 января в Южноуральске при пожаре в многоквартирном доме в одной из комнат квартиры на первом этаже, где и произошло возгорание, нашли тело мальчика 2018 года рождения. На момент пожара ребенок находился в квартире один. Прокуратура организовала проверку случившегося.



По трагической случайности погибший мальчик известен южноуральцам по резонансной истории: именно его в июле 2021 года спящим на обочине проезжей части нашли прохожие. Прокуратура города пыталась лишить мать прав на ребенка, но женщина «отделалась» 100-рублевым штрафом.



По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Из семьи, где при пожаре погиб четырехлетний мальчик, изъяли двух дочерей.

