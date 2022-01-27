В Южноуральске при пожаре погиб четырехлетний мальчик

Ребенок на момент возгорания находился дома один

В Южноуральске при пожаре погиб четырехлетний мальчик. Прокуратура организовала проверку произошедшего. По предварительным данным, погибшим оказался тот самый ребенок, которого летом прошлого года нашли спящим на обочине прохожие. По сообщению региональной службы МЧС, причина трагедия и обстоятельства выясняются.

Трехэтажный многоквартирный дом загорелся днем 27 января. На первом этаже в квартире вспыхнули мебель и вещи. К моменту прибытия первых подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 14 человек, в том числе 1 ребенок. Однако во время разведки бригада газодымозащитной службы в соседней от горящей комнате нашли тело ребенка. На момент пожара ребенок находился дома один.

«Открытое горение в кратчайший срок ликвидировано. Причину пожара и обстоятельства трагедии предстоит установить сотрудникам отделения дознания и специалистам испытательной пожарной лаборатории. С родственниками организована работа психолога 7-го пожарно-спасательного отряда», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Прокуратурой области организована проверка случившегося. СК РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики», — сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным, погибший ребенок, — тот самый мальчик, которого спящим в июле 2021 года нашли на городской обочине прохожие. Его 28-летнюю мать за неисполнение обязанностей по воспитанию детей оштрафовали на сто рублей. Сама женщина рассказала, что трехлетний малыш оказался в опасной ситуации по вине девятилетней дочери.

Прокуратора города пыталась лишить мать прав на ребенка, но женщина «отделалась» штрафом и профилактической беседой. Прокуратура области поставила на контроль ход расследования уголовного дела.