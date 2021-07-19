Мать заснувшего на обочине в Челябинской области мальчика хотят ограничить в родительских правах

Соответствующий иск в суд готовит прокуратура Южноуральска

Прокуратура Южноуральска готовит судебный иск к матери трехлетнего мальчика, которого нашли спящим на обочине проезжей дороги. Об этом редакции Первого областного информагентства в понедельник, 19 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Прокуратура Южноуральска готовит иск в суд об ограничении родительских прав матери мальчика. Кроме того, надзорное ведомство проверит действия органов соцзащиты, которые должны были вести профилактическую работу с семьей», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям с общественностью Наталья Мамаева.

Напомним, 17 июля, житель Южноуральска выложил в социальные сети видеоролик с рассказом о том, как нашел на обочине спящего малыша. Впоследствии оказалось, что ребенок живет в многодетной семье, где нет папы. По информации нашего источника, в день, когда была сделана съемка, мама мальчика осталась дома с грудным ребенком, а трехлетнего сына и девятилетнюю дочь отправила к бабушке. По дороге девочка бросила брата — он прилег отдохнуть в траву и уснул.

Предостеречь общество от обвинений в адрес многодетной женщины пытается уполномоченный по правам детей в Челябинской области Евгения Майорова.

«Ей помощь нужна по-хорошему, а по факту у нее детей отнимут. Ну а сосед „герой“, конечно, сейчас почти каждый „сам себе блогер“. Как легко сделать выводы. Большинство людей знает „как правильно“. Какие же мы все беззащитные перед жизнью и тем, с чем мы можем столкнуться. И на сочувствие общества нам не сильно приходится рассчитывать, судя по всему», — написала Майорова на личной странице в «Фейсбуке».

Известно, что семья мальчика имеет статус малоимущей. У матери малыша нет судимостей, но до этого на нее уже два раза составляли протокол за неисполнение родительских обязанностей. Материалы по последнему инциденту отправлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Возможно, женщину поставят на учет в полиции.