Маму спавшего на обочине мальчика в Южноуральске оштрафовали на 100 рублей

Женщина объяснила, почему трехлетний сын оказался на улице

Накануне, 21 июля, в городской администрации Южноуральска рассмотрели административные протоколы на 28-летнюю горожанку, чей сын на днях уснул на обочине проезжей части. За неисполнение обязанностей по воспитанию детей женщину оштрафовали на сто рублей, сообщает прокуратура Челябинской области. Комиссия заседала с участием прокурора.

«Административная комиссия рассмотрела три протокола по факту неисполнения обязанностей по воспитанию, защите прав и законных интересов малолетнего ребенка. Женщине вынесли два предупреждения и назначили штраф 100 рублей», — уточняют в прокуратуре.

Сама женщина рассказала, что трехлетний малыш оказался в опасной ситуации по вине девятилетней дочери. Дети вместе отправились к бабушке, но сестра бросила брата на улице.

«Старшая дочь попросилась пойти к бабушке. Я сказала: возьми с собой брата, потому что он маленькой девочке вообще спать не дает — без конца шумит, ее будит. А ей нет даже месяца. Дочка бросила брата по дороге. И где-то через 20 минут после их ухода мужчина привел сына домой», — говорит женщина.

Мать-одиночка также призналась, что очень любит своих детей. Их в семье трое. Из-за шумихи, которую подняли в прессе, она перестала спать ночами. По словам женщины, нашедший сына мужчина несколько раз требовал впустить его в дом. Видимо, хотел проверить, в каких условиях живут дети. Женщина его не пустила. И тогда через несколько дней он выложил видео спящего мальчика в социальные сети.

Ранее с просьбой к обществу не судить женщину строго обратилась детский омбудсмен Евгения Майорова. Она считает, что одинокой матери прежде всего нужна поддержка.