Предприятия Челябинской области получили льготные кредиты на 1,3 млрд рублей

Регион в числе лидеров по оказанию антикризисной поддержки бизнесу

Министерство экономического развития России подвело итоги второго этапа программы льготного кредитования ФОТ 3.0. Челябинская область заняла девятое место среди российских регионов с наибольшим объемом оказания антикризисной поддержки, сообщает пресс-служба правительства области.

Программа ФОТ 3.0 начала действовать в России в начале 2021 года для сохранения рабочих мест в период кризиса в пострадавших отраслях экономики. Второй этап ФОТ 3.0 был запущен 1 ноября как антикризисная мера поддержки бизнеса в период нерабочих дней. Участвовавшие в ней компании из 17 отраслей могли с 1 ноября по 30 декабря получить займы под 3%.

В Челябинской области антикризисной мерой воспользовалось 481 предприятие на общую сумму 1,3 млрд рублей. Таким образом в регионе удалось сохранить около 9,8 тыс. рабочих мест, отмечает министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

«Стоит отметить, что в регионе, как и в целом по стране, почти половину объема оказанной поддержки получили предприятия общественного питания. На втором месте среди получателей поддержки — малые предприятия в сфере ремонта компьютеров и бытовой техники. Далее — гостиничный бизнес, стоматологическая практика и туристическая деятельность», — отметили в пресс-службе правительства области.

В целом по стране льготными кредитами по программе ФОТ 3.0 воспользовались более 26 тыс. компаний. Это позволило сохранить около 650 тыс. рабочих мест. Общая сумма выданных бизнесу кредитов составила 88,7 млрд рублей.

По программе ФОТ ставка для заемщика составляет 3%, срок кредита — не более 18 месяцев, из которых в течение первых шести месяцев не выплачиваются основной долг и проценты, в течение последующих 12 месяцев происходит погашение кредита, а также выплата процентов.

