В Южноуральске мужчина обнаружил спящего на обочине дороги ребенка

Неравнодушный местный житель помог ребенку добраться до дома

В Южноуральске Челябинской области местный житель, возвращаясь с работы, обнаружил на обочине дороги спящего мальчика. Мужчина разбудил ребенка и отвел его домой. Видео появилось сегодня, 17 июля, в одном из челябинских пабликов в соцсети «ВКонтакте».

Автор ролика запечатлел мальчика трех-четырех лет, спящего в обнимку с игрушечной машинкой около дороги.

«Еду с ГРЭСа, с работы, на велосипеде и представляете, что вижу. Сейчас я мальчика попробую разбудить. Ты где живешь? Давай я тебя провожу»,— предлагает автор видео ребенку.

Мальчик показал в сторону ГРЭСа и согласился, чтобы неравнодушный южноуралец проводил его до дома.

В посте также сообщается, что мужчину с малышом встретила мама. Но вместо того, чтобы поблагодарить его, женщина начала хамить.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.