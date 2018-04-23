/ Житель «многоэтажки» насмерть разбился об козырек в поселке Миасса

Следователи предполагают, что мужчина желал смерти.

В поселке Строителей, в Миассе, среди дня произошло ЧП. На козырек магазина, находящегося на первом этаже «многоэтажки», упал 27-летний мужчина. Известно, что он проживал в том же доме на 8 этаже. На место тут же вызвали «скорую» и полицию, а затем прибыли следователи, поскольку травмы, полученные при падении с высоты, оказались смертельными для миассца. Известно, что в квартире погибшего мужчины было открыто окно.

Основная версия, которую мы сейчас отрабатываем, — самоубийство, потому что мужчина находился в квартире один. Предсмертной записки он не оставил. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит, находился ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения или под действием веществ. Проводится доследственная проверка. — рассказали сайту «Первый областной» в СО по городу Миассу СУ СКР по Челябинской области.



Обстоятельства и причины гибели мужчины сейчас устанавливаются.