/ 14-летняя девочка госпитализирована после падения из окна дома в центре Челябинска

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Подросток оказался в больнице после падения из окна жилого дома в центре Челябинска. Инцидент произошел вечером 8 января по улице Энгельса. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Известно, что 14-летняя школьница получила высотные травмы и была госпитализирована.
Девочка 2003 года рождения получила различные травмы и была доставлена в больницу после падения из окна жилого дома, сейчас по факту случившегося проводится проверка. — сообщили сайту «Первый областной» в УМВД России по Челябинску.
Отметим, что по результатам проверки правоохранителями будет принято процессуальное решение.