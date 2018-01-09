/ 14-летняя девочка госпитализирована после падения из окна дома в центре Челябинска

Полиция проводит проверку.

Подросток оказался в больнице после падения из окна жилого дома в центре Челябинска. Инцидент произошел вечером 8 января по улице Энгельса. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Известно, что 14-летняя школьница получила высотные травмы и была госпитализирована.



Девочка 2003 года рождения получила различные травмы и была доставлена в больницу после падения из окна жилого дома, сейчас по факту случившегося проводится проверка. — сообщили сайту «Первый областной» в УМВД России по Челябинску.

Отметим, что по результатам проверки правоохранителями будет принято процессуальное решение.

