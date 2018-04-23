/ Неизвестный закинул в окно квартиры емкость с зажигательной смесью в центре Челябинска

Два маленьких брата получили ожоги.

Происшествие случилось ночью 23 апреля в центре Челябинска. В окно одной из квартир на первом этаже по улице Образцова неизвестный забросил емкость с зажигательной жидкостью. Произошел пожар. В тот момент в комнате находились дети — два родных брата 7 и 10 лет. В результате пожара они получили ожоги лица и конечностей.

Пострадавшие госпитализированы в ГКБ №6, после осмотра отпущены домой.Также в результате возгорания повреждены вещи на площади 5 квадратных метров. Пожар потушен собственником квартиры до прибытия пожарных подразделений. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС.



Эту информацию подтвердили в региональном МЧС.

В 01:32 поступило сообщение, через 4 минуты прибыло первое подразделение. Горевшая квартира находилась на 1 этаже двухэтажного дома. Пострадали два ребенка. В тушении участвовали 3 единицы техники, 14 человек личного состава. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Все обстоятельства произошедшего в данный момент выясняются.