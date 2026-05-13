На челябинской площади Революции в первый раз пройдет массовая регистрация брака

Загсы области открывают все новые «выездные» площадки для молодоженов

На Южном Урале все больше влюбленных стремятся зарегистрировать брак вне стен загса. В 2026 году им будут доступны новые площадки. Об этом на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» рассказала председатель Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

«Этим летом впервые мы проведем регистрацию браков на Аркаиме — церемония пройдет 26 июня. Также мы договариваемся о том, чтобы 27 июня провести массовую регистрацию браков на челябинской площади Революции», — заявила Людмила Рерих.

Среди площадок, которые уже проверены временем и до сих пор популярны у молодоженов, Людмила Рерих назвала такие локации, как:

— парк культуры и отдыха имени Гагарина, Сад Победы, Пушкинский зал библиотеки имени Пушкина, Романовский зал Исторического музея и Сад камней в Челябинске;

— речной трамвайчик на набережной Миасса в Челябинске;

— парк «Притяжение» в Магнитогорске;

— парк «Грифон» на Айских притесах;

— горнолыжный курорт «Евразия»;

— площадка у копии Эйфелевой башни в селе Париж Нагайбакского района.

«Чаще всего эти площадки выбирают для регистрации брака в красивые или зеркальные даты. Причем не только у местных влюбленных. Сегодня граждане России могут заключить брак в любом загсе РФ. Не удивительно, что к нам приезжают молодожены из других регионов. Например, Париж привлекает жителей Башкирии и Тюмени», — говорит Людмила Рерих.

Количество браков на Южном Урале также растет. И это тоже можно проследить по красивым датам. Например, на пятницу, 25.07.25, было подано 530 заявлений от будущих супружеских пар, а на 26.06.26 — уже 772, и прием заявлений еще не окончен.

«Сегодня мы видим моду на зеркальные даты. И все же самое большое количество заявлений подано на регистрацию брака 8 июля, в День семьи, любви и верности», — замечает Людмила Рерих.

Также спикер заметила, что загсы области идут навстречу православным парам и готовы регистрировать брак прямо в церкви перед обрядом венчания. Но для этого будущие супруги должны получить разрешение в храме.

Челябинцы также смогут пожениться на Всероссийском свадебном фестивале в Москве. Торжественная регистрация брака пройдет в День семьи, любви и верности — 8 июля.