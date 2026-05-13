Квадратный метр в новостройках Челябинской области подорожал до 154 тысяч рублей

Объем нераспроданного жилья в регионе вырос на 20%

Квадратный метр в новостройках Челябинской области в среднем стоит 154 тысячи рублей. За год показатель увеличился на 7%. Во вторичке «квадрат» обойдется дешевле — в 112 тысяч рублей. Но в этом сегменте цены выросли сильнее — на 12%. Такими данными с 1obl.ru поделились аналитики сервиса «Объектив.рф».

Объем нераспроданного жилья в Челябинской области вырос на 20% — до 24,9 тысячи лотов. Это больше 1,43 миллиона квадратных метров. По словам экспертов, причина не в падении покупательной способности, а в том, что строительство идет активнее, чем раньше.

На южноуральской «витрине» сейчас 73 жилых комплекса — год назад их было 53. Открытая экспозиция (то, что реально продается) выросла на 16% — с 523 до 608 тысяч «квадратов».

Руководитель сервиса «Объектив.рф» Ксения Чернецкая объясняет: застройщики не могут быстро затормозить стройку — проще достроить, чем бросить. Темпы продаж замедляются, остатки накапливаются. Кроме того, частные инвесторы теряют оптимизм и выходят из проектов, а их квартиры (по договорам уступки) тоже попадают на витрину.

Вторичный рынок меняет структуру. Все больше появляется квартир в домах не старше пяти лет — так называемой «новой вторичке». Сейчас таких лотов около 13%. Они, конечно, дороже старого фонда, что и тянет среднюю цену вверх.