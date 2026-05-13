Ватерполистки «Уралочки» с поражения стартовали в полуфинале ЕВЛ

Команда из Златоуста уступила в гостях нижегородскому «Буревестнику»

Близится развязка в женской Евразийской ватерпольной лиге, в которой стартовала полуфинальная серия плей-офф. Свой первый матч в гостях неудачно провела команда «Динамо-Уралочка». Девушки из Златоуста уступили нижегородскому «Буревестнику» со счетом 13:19, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра с волжанками получилась равной в первом периоде. Однако затем хозяйки начали уходить в отрыв. Главным образом за счет надежной игры в обороне. У ватерполисток из Златоуста мало что получалось в атаке, лишь изредка соперницы позволяли нашим девушкам разыгрывать мяч и выходить на ударные позиции для броска. 8:3 — с таким счетом завершилась первая половина матча.

После большого перерыва ватерполистки «Буревестника» еще упрочили свое преимущество. В какой-то момент они вели в счете с разницей в 8 голов. Разумеется, отыграть такое отставание было очень сложно. Тем не менее южноуральская команда попыталась совершить камбэк, но было уже поздно.

В составе «Динамо-Уралочки» самым результативным игроком матча стала Мария Макарова, забросившая в ворота соперника 5 мячей. Хет-трик на счету Ольги Лупиногиной, дубль — у Анисы Шарафутдиновой. Обращает на себя внимание хорошая ротация у «Буревестника» — 10 спортсменок отличились забитыми голами.

Водное поло. Евразийская ватерпольная лига. Женщины. Плей-офф. Полуфинал. Первый матч. 12 мая. «Буревестник» (Нижний Новгород) — «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — 19:13 (3:1, 5:2, 7:4, 4:6).

«Буревестник»: Мария Данилюк (3), Светлана Тростина (3), Дарья Савченко (2), Владислава Нечаева (2), Анастасия Адикова (2), Татьяна Черкасова (2), Анна Арбузова (1), Виктория Гуськова (1), Дарья Бунакова (1), Дарья Клюева (1).

«Динамо-Уралочка»: Мария Макарова (5), Ольга Лупиногина (3), Аниса Шарафутдинова (2), Дарья Зубова (1), Надежда Липская (1), Вера Копцева (1).

Счет в серии: 1-0.

Полуфинальная серия плей-офф в ЕВЛ проводится до двух побед. Следующий поединок между командами состоится 16 мая в Златоусте. Для того чтобы бороться за титул чемпионов, «Динамо-Уралочке» обязательно нужно побеждать в родных стенах.