Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввёл режим чрезвычайной ситуации в Челябинске из-за взрыва кислородной будки около городской больницы № 2. Об этом он сообщил во время заседания оперативного штаба.
«Я уже прошёлся по поликлинике, посмотрел, что там и как. Есть, чем заниматься. Прошу сегодня организовать осмотр, подготовку смет, определить строительный объём. Нужно всё быстро восстановить, у нас все медучреждения сейчас на счету. Установить ущерб. И объявляю режим ЧС»,— сказал Алексей Текслер.
Также губернатор поручил министерству здравоохранения Челябинской области и Ростехнадзору провести проверку всех объектов кислородной структуры, как старых, так и тех, которые ввели в эксплуатацию недавно. Начать проверку Алексей Текслер поручил уже сегодня и вечером доложить о результатах.
Напомним, сегодня утром около горбольницы № 2 произошёл взрыв кислородной будки. В результате пострадало не только медицинское учреждение, но и стоящий рядом многоэтажный дом. На данный момент данных о погибших в результате ЧП нет.