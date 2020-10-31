Алексей Текслер ввёл режим ЧС в Челябинске из-за взрыва кислородной будки

Об этом губернатор сообщил в ходе заседания оперативного штаба.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввёл режим чрезвычайной ситуации в Челябинске из-за взрыва кислородной будки около городской больницы № 2. Об этом он сообщил во время заседания оперативного штаба.

«Я уже прошёлся по поликлинике, посмотрел, что там и как. Есть, чем заниматься. Прошу сегодня организовать осмотр, подготовку смет, определить строительный объём. Нужно всё быстро восстановить, у нас все медучреждения сейчас на счету. Установить ущерб. И объявляю режим ЧС»,— сказал Алексей Текслер.

Также губернатор поручил министерству здравоохранения Челябинской области и Ростехнадзору провести проверку всех объектов кислородной структуры, как старых, так и тех, которые ввели в эксплуатацию недавно. Начать проверку Алексей Текслер поручил уже сегодня и вечером доложить о результатах.

Напомним, сегодня утром около горбольницы № 2 произошёл взрыв кислородной будки. В результате пострадало не только медицинское учреждение, но и стоящий рядом многоэтажный дом. На данный момент данных о погибших в результате ЧП нет.