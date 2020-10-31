Работы продолжаются: в Челябинске подвели предварительные итоги ЧП в горбольнице № 2

О проделанной работе чиновники отчитались главе оперативного штаба губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

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Только что состоялось итоговое на сегодняшний день заседание штаба по взрыву кислородной будки в челябинской городской больнице № 2. Ответственные лица отчитались перед губернатором Челябинской области Алексеем Текслером о проделанной работе как в самой больнице, так и в доме, пострадавшем от взрыва, и в общежитии ЮУрГУ. На месте работал корреспондент сайта «Первый областной».

«В Челябинске введён режим ЧС в границах проспект Ленина — улица Лесопарковая — улица Коммуны и Институтский переулок. На данный момент тепловой контур на трёх общежитиях и одном многоквартирном доме по проспекту Ленина, 82а полностью восстановлен. Все жильцы расселены. Совместно с управлением социальной защиты города Челябинска приступаем к оценке материального ущерба. Отрабатываем по ремонтам квартир пострадавшего дома по проспекту Ленина, 82а. Тепло и горячая вода в доме есть»,— рассказал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Начальник регионального управления МЧС России Юрий Буренко ещё раз напомнил о том, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет. В доме и больнице проводятся все необходимые работы. Кроме того, ёмкость с жидким кислородом дезактивирована, сейчас кислород стравливается, затем ёмкость будет отправлена экспертам для проведения следственных действий.

«Экспертами взяты образцы материала с места пожара, просматриваются несколько причин, основная из них — аварийный режим работы электрооборудования. Работы продолжаются»,— отметил Юрий Буренко.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также рассказал журналистам о том, какие работы уже проведены относительно жителей пострадавшего дома, а также сообщил, когда они смогут заселиться в свои квартиры.

«Жители пострадавшего дома расселены. Они либо у родственников, либо в предоставленном жилье. Вот что решили по оказанию помощи пострадавшим жильцам: полностью за счёт средств бюджета будет оплачен ремонт в квартирах, будет оказана определённая финансовая помощь. Ориентировочно начиная с понедельника, как только всё в квартирах просохнет, будет включено электричество и жильцы уцелевших квартир смогут вернуться»,— рассказал губернатор.

Что касается ремонта больницы, то, по словам Алексея Текслера, уже завтра туда прибудут специалисты, оценят ущерб, составят смету и начнутся ремонтные работы. Предварительный срок завершения работ — три недели. Точная дата окончания ремонта будет известна после того, как будет готова смета.

Напомним, сегодня около 11 часов утра в здании городской больницы № 2 взорвалась кислородная будка. В результате пострадали здания больницы, расположенного рядом дома и общежития ЮУрГУ. Всех пациентов и жильцов эвакуировали и расселили: пациентов отвезли в другие больницы, где они продолжают лечение, а жителей многоэтажки поместили в одно из общежитий ЮУрГУ. На данный момент работы по восстановлению зданий продолжаются.