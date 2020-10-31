Информация об умерших при транспортировке из горбольницы № 2 Челябинска пациентах оказалась ложной

Всех больных эвакуировали на другие госпитальные базы.

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После взрыва кислородной будки в горбольнице № 2 Челябинска пациентов эвакуировали в другие медучреждения. Тяжёлых больных перевозили на «скорых», остальных вывозили автобусами. На фоне общей паники начали рождаться слухи, и ряд СМИ опубликовал недостоверные данные о том, что несколько пациентов скончались при транспортировке. Эту информацию опроверг губернатора Челябинской области Алексей Текслер, который сразу после произошедшего прибыл на место ЧП. По факту взрыва кислородной будки в Челябинске возбуждено уголовное дело

«Эвакуация в настоящий момент завершена, все тяжелые больные были эвакуированы на машинах скорой помощи, и несколько автобусов перевезли всех остальных больных на другие ковидные базы в городе Челябинске. При транспортировке у нас не было погибших, информация СМИ на этот счёт некорректна. Хотя на самой ковидной базе в городской больнице № 2, где как раз произошел взрыв оборудования, были умершие, мы сейчас заслушивали реаниматолога, он не связывает пожар и взрыв с умершими», — прокомментировал глава региона.

В подробностях произошедшего предстоит разобраться Следственному комитету и прокуратуре. Названа предварительная причина взрыва кислородной будки в Челябинске

Мощный взрыв произошел сегодня днём почти в самом центре Челябинска. Громыхнула кислородная будка возле городской больницы № 2. К счастью, никто не погиб и не пострадал. На место своевременно прибыли службы экстренного реагирования. Из медучреждения были эвакуированы пациенты и перераспределены на другие госпитальные базы. Жильцов соседнего дома, который также пострадал от взрыва, временно разместили в административном корпусе стадиона имени Е. Елесиной, в настоящее время решается вопрос об их размещении.