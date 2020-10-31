Названа предварительная причина взрыва кислородной будки в Челябинске

На данный момент Минздрав Челябинской области проверяет исправность всех кислородных будок, расположенных на территориях больниц.

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Сегодня, 31 октября, в ходе оперативного штаба начальник ГУ МЧС Росси по Челябинской области Юрий Буренко рассказал о том, сколько человек работали на пожаре из-за взрыва кислородной будки и назвал предварительную причину ЧП, произошедшего около городской больницы № 2. На месте продолжают работать следователи.

«Сегодня в 11:16 поступила информация о горении на проспекте Ленина, 82, через 6 минут сотрудники МЧС прибыли к месту пожара, спустя 2 минуты произошёл взрыв, повреждения получили больница и расположенный рядом дом. Также возник пожар в административных помещениях в больнице на площади 130 квадратных метров, загорелись и балконы дома. Всего эвакуировано 153 человека — это персонал больницы. Что касается причин пожара, то, предварительным данным, это — нарушения при монтаже оборудования. Точные причины сейчас выясняются. Для ликвидации пожара задействовано 195 человек, от МЧС 125 человек и 33 единицы техники»,— сообщил Юрий Буренко.

Кроме того, по его словам, из многоэтажного дома эвакуировано 25 человек, сейчас дом также обследуют.

Алексей Текслер поручил успеть осмотреть дом и оценить ущерб к вечеру, принять решение об остеклении дома и больницы, а также позаботиться об эвакуированных людях и оказать им как физическую, так и психологическую помощь.

Напомним, из-за взрыва кислородной будки Алексей Текслер ввёл на территории Челябинска режим ЧС.