На Челябинскую область обрушился мощный град со снегом

Стихия разгулялась в Миассе.

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Сегодня ночью в Миассе прошла настоящая буря. Фотографиями ливня, града и даже снега поделились пользователи социальных сетей. Непогода повеселила детей — впору было лепить снеговика посреди лета.

Ранее в МЧС Челябинской области объявили о штормовом предупреждении в регионе. Самый сильный удар непогоды пришелся на Миасс. Из-за града и ливня там произошли перебои с домашним и наружным электроснабжением.

«В северной части Машгородка, ул. Б. Хмельницкого, ул. Циолковского, пропало электричество, район погрузился во мрак», — рассказал один из местных жителей.

Также с последствиями ненастья столкнулись в городской больнице № 4, где из-за грозы отключилось электричество и электронная регистратура. Пациентов на прием записывали в ручном режиме.

Добавим, что дождливая погода сохранится в Челябинской области и в ближайшие выходные.

Увидеть видео с места событий вы сможете, пройдя по этой ссылке.