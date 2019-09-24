Град барабанил по окнам жителей Челябинска

Пользователи социальных сетей выкладывали фото и видео с ледяными осадками.

Послушать 00:00

Сегодня днем в отдельных районах Челябинска выпал град. Многие горожане подумали, что это обычный снег. Ледяные осадки длились всего несколько минут, но успели взбудоражить общественность. Град протлетал всего несколько минут, а затем резко прекратился.

Холодная погода «накрыла» весь регион. Во многих муниципалитетах уже пролетает снег, идут осадки в виде дождя с мокрым снегом, а также наблюдается усиление ветра.

«В регионе на завтра погода обещает быть облачной, в большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах до умеренных», — сообщается на сайте «Южно-Уральская погода».

Уже сегодня ночью в Челябинске и области ожидаются минусовые температура. Завтра в регионе могут выпасть осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах также можно ждать града.

В областном центре будет преимущественно без осадков.