Из-за непогоды в миасской больнице отключилось электричество

Пациентов записывают на прием в ручном режиме.

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Сегодня утром, 30 августа, отключилось электричество в одной из миасских больниц. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.



Инцидент произошел в городской больнице №4 Миасса. Из-за бушующей непогоды в здании отключилось электропитание. Из-за этого перестала работать электронная запись на прием к врачу.

«К сожалению, от подобных форс-мажоров никто не застрахован, поэтому мы надеемся, что пациенты отнесутся с пониманием к сложившейся ситуации. Администрация больницы приносит извинения за доставленные неудобства», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Сейчас работники учреждения устраняют неполадки. Медики записывают пациентов на прием в ручном режиме. Напомним, что сегодня в Челябинской области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Непогода также продолжится на этих выходных.