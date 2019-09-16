Последствия ураганного ветра устранили в Усть-Катаве

Управляющая компания отремонтировала кровлю.

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В Усть-Катаве последствия урагана устранила управляющая компания. На крышу 2-ух этажного дома положили 5 листов шифера.

В воскресение, 15 сентября, в пять вечера по городу пронесся ураганный ветер. Из-за стихии на 9 улицах города отключили электричество. Жители улицы Первомайской рассказали, как в один момент задрожали окна, а позже на землю полетел шифер.

«Мы были в этот момент в квартире. Дом задрожал. Я кинулся окошко закрывать, еле закрыл. Смотрю, во дворе лист валяется. Я еще подумал, откуда он взялся, потом уже разобрались», — рассказал Владимир Марьевский, житель дома № 5 на Первомайской.

Ремонт кровли управляющая компания завершила к обеду.

«Жители обратились сегодня утром в полвосьмого. Они приехали и сообщили, что сорвало крышу. В десять часов открылась база, мы закупили все необходимое. В три часа всё было готово», — пояснил Андрей Буглеев, директор управляющей компании.

Местных жителей падение листов не удивило. Крышу чинили 10-15 лет назад, но каждую весну она подтекает. Теперь местные ждут капитального ремонта.

Обращений в единую диспетчерскую службе Усть-Катава из-за разгула стихии не было.