Лето кончилось: Челябинскую область ждут дождливые выходные

Погода в регионе обещает быть осенней.

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Конец лета в Челябинской области выдастся весьма дождливым. Согласно данным Челябинского отделения Росгидромета, день и ночь 31 августа и 1 сентября будут облачными с небольшими осадками.

Синоптики сообщают, что в последний день лета температура воздуха по области не превысит 13 градусов. Ветер будет идти со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. В Челябинске же будет немного теплее — минимальная температура воздуха составит 10 градусов.

Первый же день осени тоже будет прохладным. По прогнозам, температура по области будет не выше 13 градусов, а в Челябинске столбик термометра поднимется максимум до 11. Скорость ветра, в свою очередь, снизится и составит 4-9 метров в секунду.

Напомним, что накануне МЧС России сообщали о штормовом предупреждении в Челябинской области. Так, сегодня температура также не превысит 13 градусов, а сильный ветер в 17-22 метра в секунду может привести к чрезвычайным ситуациям.