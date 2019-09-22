Первый снег выпал в Челябинской области

Снег выпал в районе хребта Уреньга.

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В воскресение, 22 сентября, первый снег выпал в Челябинской области. Южноуральцы увидели белые хлопья возле горного хребта Уреньга. Впечатлениями и фотографиями местные жители делятся в соцсетях.

«Ай красота, надеюсь в Челябинск везёте», — прокомментировал Андрей Черный.

«Не готова пока принять снег, ещё жёлтых листьев не по пинали в парке», — добавила Светлана Мишина.

Местные жители предупредили автолюбителей, что из-за непогоды на трассе М-5, появились сложные для движения участки.

На следующей неделе по всей Челябинской области ожидаются похолодания. Днем температура поднимется до пяти градусов тепла, а ночью ожидаются заморозки.