Бушующая непогода надвигается на Челябинскую область

В регионе грядет резкое похолодание, осадки и сильный ветер.

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В Челябинской области ожидается резкое похолодание. Бушующая непогода обрушится на регион в пятницу, 30 августа. Сотрудники МЧС предупреждают, что-то грядущая погода может стать причиной чрезвычайных ситуаций и просят население региона быть бдительнее.

«Сильные, а местами, в горах и на юге области, очень сильные дожди и порывы ветра от 17 до 22 метров в секунду ожидаются вечером 29, ночью и днем 30 августа в отдельных районах Южного Урала. Будьте осторожны: возможны порывы линий электропередач, отключения электричества, вал деревьев, падение рекламных и слабо закрепленных конструкций», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что температура воздуха в Челябинской области также сильно упадет.

«Температура опустится до плюс 5 — плюс 10 градусов ночью 30 августа. Днем столбик термометра покажет максимум 13 градусов тепла», — сообщает Челябинский гидрометцентр.

На территории региона ожидается облачная погода, дожди, местами сильные, в горах и на юге очень сильные дожди.