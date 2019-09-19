Град выпал в отдельных районах Челябинска

Очевидцы запечатлели осадки на видео.

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Прогноз на сегодня и так был неутешительным, а выпавший в некоторых районах города град стал полной неожиданностью для жителей. На видео, снятом очевидцами, слышно, как град барабанит с такой скоростью, что водитель машины переживает за ее корпус.

Однако синоптики не видят в этом ничего удивительного и прогнозируют выпадение снега в ближайшее время.

В связи с грядущим ухудшением погоды существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте. Также не рекомендуется парковать машины под деревьями.

Напомним, по сообщениям ГУ МЧС России по Челябинской области, дожди, грозы и усиление ветра до 23-28 м/с прогнозируются на территории региона 19 и 20 сентября. Будьте крайне осторожны и строго соблюдайте правила безопасности. Предупредите близких об ухудшении погодных условий.