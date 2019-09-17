Часть Челябинска останется в воскресенье без света

Какие улицы попадут в зону временного обесточения?

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В воскресенье, 22 сентября в Советском районе Челябинска будут менять опору линии электропередач. Из-за этого с 04:00 до 13:00 часов без света останется несколько улиц, которые запитаны от подстанции (ПС) 110 кВ «Южная».

«Утром и днем в воскресенье, 22 сентября, специалисты филиала „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ будут проводить работы по замене опоры 110 кВ в Советском районе г. Челябинска. Выполнение отдельных этапов демонтажа и установки энергооборудования, по условиям безопасного производства работ, невозможно без ограничения электроснабжения потребителей», — сообщили в пресс-службе «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Без электричества останется район, ограниченный улицами Сулимова, Овчинникова, Цеховая, Доватора, Шаумяна, Загородная, Цвиллинга, Перовской, Монакова, Комсомольская. Это порядка 4500 человек.

Кроме того, света не будет и в учреждениях социальной сферы: в детском доме № 6, лаборатории ГМЛПУЗ ЧОКБ (ул. Переселенческий пункт, 11), на насосных МУП ПОВВ, ЦТП АО «УСТЭК-Челябинск», в отделении МБУЗ «Городская клиническая больница № 1» (ул. Доватора, 26), в отдел полиции по вопросам миграции Советского района (ул. Цвиллинга, 58б).

Энергетики советуют жителя отключить от сети все электроприборы, чтобы избежать их поломки.

Дополнительную информацию о сроках проведения ремонтных работ можно узнать по телефону: 8 800 2501 220 (звонок по России бесплатный).