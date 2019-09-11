Жители одного из челябинских поселков могут остаться без воды и газа

Постройка нового газопровода может задеть сети водоснабжения, а также лишить людей отопления.

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Жители челябинского поселка Локомотивный недовольны проектом постройки нового газопровода. Люди боятся, что из-за проводимых работ могут быть повреждены сети водоснабжения.

«Работы по установке газопровода будут проводиться на глубине 4-х метров, а мои трубы для воды находятся выше на два метра, поэтому есть большая вероятность, что я могу остаться без воды. Водопровод проложили еще в начале 70-х, а его капитального ремонта не проводилось», — рассказал местный житель Константин Волков.

Ситуация также усложняется тем, что поселок стоит на неустойчивом грунте. Компания «Челябинсквагрест», которая проводит работы строительству газопровода для развития промышленной площадки, предоставила жителям официальное письмо. В нем говорится: если сети будут повреждены в ходе укладки газопровода, восстановление оплатит подрядчик.

«Повреждения при земляных работах возможны в случае неправильного их выполнения техникой. Если по вине нашей компании какие-то сети повреждены, мы обязаны их восстановить, Для того, чтобы знать, где эти сети проходят мы пригласили представителей МУП „ПОВВ“», — пояснил Александр Марков, юрист-консульт АО «Челябинсквагрест».

Однако местные жители считают, что в таком случае ремонт может продлиться несколько лет, поскольку существующая схема водопроводов не соответствует действительности. Кроме того, люди боятся, что из-за проведения газопровода для промышленной площадки, в их дома голубое топливо поступать перестанет.

«К газораспределительному пункту, который обеспечивает поселок газом низкого давления, подходит трубопровод диаметром 100 миллиметров с газом среднего давления. В то же время диаметр трубы, врезку которой планирует сделать „Челябинсквагрест“, будет составлять 90 миллиметров. То есть они фактически могут забирать весь объем газа из трубы», — рассказал местный житель Константин Волков.

При этом, несмотря на проводившиеся встречи с жителями, сотрудниками компании не были предоставлены гарантийные документы. Из-за этого ситуацией также заинтересовались в администрации Советского района и мэрии поселка.

«В пятницу в администрации Советского района состоится собрание с участием заинтересованных лиц и инициативной группы граждан. Если лимит газа будет достаточен для того, чтобы жители не испытали трудности в зимний период, а сети водопровода в случае повреждения будут восстановлены, то работы продолжатся», — рассказал Евгений Крехтунов, замглавы Челябинска по городскому хозяйству.

До проведения встречи принято решение убрать технику из поселка, а также остановить работы.