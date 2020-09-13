Грузовик протаранил легковушку на трассе в Челябинской области

Водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.

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Страшное ДТП с участием грузового автомобиля произошло накануне днём, 12 сентября, в Нагайбакском районе Челябинской области. Сотрудники областной Госавтоинспекции зарегистрировали смерть одного из участников движения.

«В 15:40 на 15 километре автодороги Нагайбак — Фершампенуаз водитель 1986 года рождения, управляя грузовым автомобилем „Камаз“, при съезде на несанкционированный съезд влево не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем „Лада Приора“ под управлением водителя 2000 года рождения»,— прокомментировали сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП водитель «легковушки» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Не менее страшные смертельные аварии произошли на территории Магнитогорска в минувшую пятницу. В одном из происшествий в результате столкновения погиб пенсионер, в другом — восьмилетний мальчик, мужчина и женщина. 15-летняя пассажирка была доставлена в больницу с различными травмами. Подробнее можно узнать в наших материалах.