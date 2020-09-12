Три человека погибли в ДТП в Магнитогорске

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Послушать 00:00

Страшная авария произошла накануне вечером в Магнитогорске Челябинской области. На перекрёстке столкнулись легковушка и грузовик. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло на улице Магнитной около 17:05. 35-летний водитель грузовика «Донг Фенг» начал поворачивать налево на разрешающий сигнал светофора и не уступил дорогу движущемуся навстречу в прямом направлении «Фольксваген Поло». Автомобили столкнулись и спустя несколько секунд загорелись.

«В результате ДТП водитель и неустановленный пассажир автомобиля „Фольксваген“ — женщина — погибли на месте ДТП, несовершеннолетний пассажир — мальчик 8 лет — скончался в машине скорой помощи. Девочка 15 лет, тоже пассажир автомобиля, получила травмы и доставлена в медицинское учреждение»,— прокомментировали в ведомстве.

Сотрудники полиции и Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют причины столкновения.

Подобная авария случилась утром 11 сентября на объездной дороге Магнитогорска. Столкнулись две иномарки, в результате ДТП водитель одного из автомобилей погиб. Подробнее о происшествии можно узнать здесь.