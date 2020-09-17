Водитель «Приоры» протаранил грузовик и погиб на трассе в Челябинской области

ДТП произошло в темное время суток, шел дождь.

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На трассе в Нагайбакском районе столкнулись «Лада Приора» и грузовик «Ниссан Дизель». По предварительным данным, 26-летний водитель «легковушки» не выбрал безопасную скорость и дистанцию в условиях непогоды и врезался в большегруз под управлением 23-летнего автомобилиста.

«В результате ДТП водитель автомобиля „Лада“ от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель «Лады», житель Нагайбакского района, ехал из Магнитогорска в Южноуральск. Имея двухлетний водительский стаж, привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД десять раз.