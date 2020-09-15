Водитель насмерть разбился при обгоне грузовика на трассе в Челябинской области

От удара мужчину зажало легковым авто.

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В Катав-Ивановском районе столкнулись «легковушка» и грузовик. Один из водителей погиб на месте. Смертельное ДТП произошло утром во вторник, 15 сентября, на 1651 км автодороги Москва — Челябинск.

«Около 10:00 водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем „Шевроле Ланос“, при выполнении обгона, он на данном участке дороги запрещен, совершил столкновение со встречно двигающимся автомобилем „Ман“ под управлением водителя 1987 года рождения», — прокомментировали в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

От полученных травм водитель «Шевроле» скончался на месте происшествия. Очевидцы сообщают, что на участке, где произошло ДТП, затруднено движение.