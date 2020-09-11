Пенсионер погиб в аварии под Магнитогорском

Две иномарки столкнулись на объездной дороге.

Послушать 00:00

Смертельное ДТП с участием двух автомобилей произошло сегодня, 11 сентября, на объездной Магнитогорска. Между собой, как передаёт управление ГИБДД, столкнулись машины «Джилли» и «Киа». Первый автомобиль выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил второму автомобилю, в результате чего и произошло столкновение.



«В 09:05 на 20 километре автодороги Обход Магнитогорска на территории Агаповского района, мужчина 1956 года рождения, управляя автомобилем „Джилли Эм Гранд“, при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем „Киа Рио“, под управлением мужчины 1951 года рождения»,— сообщили сайту «Первый областной» в региональном ГИБДД.

На кадрах с места ДТП видно степень повреждения машин. У «Джилли» отлетела правая фара, а вот у «Киа» полностью раскурочена передняя часть. Отметим, что водителя седана после аварии увезли в больницу, но спасти его жизнь не удалось.