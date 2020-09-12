Женщина погибла в ДТП в Челябинской области

За рулём авто находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

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Ещё одно смертельное ДТП произошло накануне поздно вечером в Кусинском районе Челябинской области. Как сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области, водитель авто был пьян.

ЧП произошло на 2 километре автодороги Магнитка — Александровка около 22:15. 38-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и съехал в кювет.

«В ходе освидетельствования у водителя было установлено состояние алкогольного опьянения, показания содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,84 миллиграмма/литр. В результате ДТП пассажир автомобиля — женщина 1973 года рождения — от полученных травм скончалась в медицинском учреждении»,— прокомментировали в ведомстве.

В минувшую пятницу в Челябинской области произошло сразу три смертельных ДТП, два из них — в Магнитогорске. В одном из них скончался пенсионер, в другом — мужчина, женщина и восьмилетний ребёнок. Их личности устанавливаются.