Гособвинитель запросил 13 лет колонии для парня, устроившего смертельную поножовщину у челябинского бара

Один из пострадавших скончался в больнице, еще двое ранены

Сегодня, 2 апреля, в Центральном районном суде Челябинска состоялись прения сторон по делу о поножовщине возле бара Gipsy в октябре прошлого года, сообщили в региональной прокуратуре.

«Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания 21-летнему подсудимому в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы один год шесть месяцев», — прокомментировали в суде.

Напомним, инцидент произошел ночью 28 октября. 21-летний обвиняемый повздорил с местным жителем и несколько раз ударил его ножом. «Досталось» и двум приятелям пострадавшего. В результате последнего доставили в больницу, где он скончался.

Подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).