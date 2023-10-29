Ранившего ножом трех человек челябинца обвинили в причинении смерти мужчине

Следователи просят заключить его под стражу

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который ночью 28 октября на Кировке в Челябинске ранил ножом трех человек, один из пострадавших скончался. Задержанному предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что в результате конфликта, произошедшего возле бара, один из пострадавших получил несколько ударов ножом в грудную клетку. Помочь ему медики не смогли: мужчина скончался в больнице.

«Благодаря слаженной работе следователя СК России и ГУ МВД России по Челябинской области подозреваемый задержан в короткие сроки. В настоящее время ему предъявлено обвинение, подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент следователи собирают доказательства и устанавливают причастность обвиняемого в совершении других преступлений.