Ссора двух мужчин в челябинской гостинице переросла в поножовщину

27-летнего пострадавшего с ранениями увезли в больницу

В Челябинске постоялец гостиницы устроил поножовщину в заведении. Ссора вспыхнула во время распития алкоголя с малознакомым горожанином. Последнего госпитализировали с ранениями, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.



Сообщение о нападении на 27-летнего челябинца поступило в полицию ночью. Мужчину с колото-резаными ранами доставили в больницу. Постоялец гостиницы после нападения сбежал.

Прибывшие в гостиницу полицейские опросили свидетелей и получили приметы нападавшего. Во время отработки территории сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого.

«Им оказался 32-летний мужчина, мало знакомый с потерпевшим. Полицейские установили, что преступление было совершено в ходе внезапно возникшей ссоры при распитии спиртных напитков», — рассказали в пресс-службе.

В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ). Мужчину отправили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.